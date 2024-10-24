Alicia Falcó y Maël Rouin-Berrandou, protagonistas de 'Dieciocho': "La serie va a cambiar el modo de ver la inmigración"
- Serielizados premia a la ficción con el galardón a Mejor Reparto
- Puedes ver la primera temporada completa en RTVE Play
Moha y Cèlia, a punto de cumplir 18 años, viven una historia de amor imposible. Bajo este pretexto comienza Dieciocho, la nueva serie de Playz que rompe con los prejuicios sobre la inmigración y que ya ha recibido una mención especial en los Prix Europa y el premio al mejor reparto en Serielizados Fest. Protagonizada por Alicia Falcó y Maël Rouin-Berrandou, ambos se reunieron en el preestreno de la ficción para reflexionar sobre la importancia de un proyecto que aborda la realidad de los menores migrantes no acompañados.
"Tenemos el racismo superintegrado"
"Conozco este problema de primera mano. Yo no lo tuve, porque aunque soy de origen marroquí, mi madre nació en Francia", explica Maël. "Pero es algo que ocurre siempre. Para Dieciochovisité centros de menores y fue muy complicado. Pero también hay una historia de amor preciosa entre Moha y Cèlia".
Hammudi Al-Rahmoun Font, creador y director de la serie, explicó durante el preestreno celebrado en Barcelona que en todo momento quisieron que "el espectador descubriera una realidad que desconoce. La serie es una historia de amor y lo que queremos representar es el universo de los menores extranjeros no acompañados. Universo del que has oído hablar mucho, porque está muy presente en los medios, pero nunca te han enseñado de verdad lo que significa serlo".
"Creo que no es fácil aceptar y entender que las contradicciones que siente Cèlia, también las siento", reflexiona Alicia. "En la primera secuencia de la serie aparece Moha andando detrás de ella, y Cèlia sintiéndose perseguida. Cuando entiendes que forman parte de nuestra realidad y que es un racismo superintegrado que tenemos... Mi máximo reto fue entender que me parezco a mi personaje y que todos deberíamos aprender a conectar desde la parte más humana. La serie cuenta el proceso hacia la edad adulta, de dejar un poco a la niña y la inocencia atrás".
Una historia cercana y actual
Cèlia y Moha se conocen trabajando en una cocina. Para Cèlia, este trabajo es una obligación impuesta por una jueza, que la ha condenado a realizar servicios comunitarios. Para Moha, en cambio, es una oportunidad que lo acerca a obtener sus documentos de residencia. Aunque parecen muy diferentes, poco a poco descubrirán que comparten más cosas de las que imaginan, a medida que superan sus propios prejuicios y aprenden a conocerse de verdad.
Dieciocho explora el tema de la incomunicación, centrándose en el amor imposible entre Cèlia y Moha, la lucha constante de Sandra, una trabajadora social, los prejuicios de Matías, el hermano de Cèlia, y la negación de la realidad por parte de Ester, la madre de Cèlia. Es una serie que trata sobre malentendidos y personas que viven en un estado de alerta constante, reflejando cómo la desconfianza impide la comunicación. A través de una narrativa íntima, la serie explora los sueños, los prejuicios y la soledad de Moha y Cèlia mientras ambos experimentan su primer amor.
Ficha artística
- MOHA: MAËL ROUIN-BERRANDOU
- CÈLIA: ALICIA FALCÓ
- ESTER: MARÍA POQUET
- SANDRA: ANN PERELLÓ
- COMISARIO IBÁÑEZ: PEP TOSAR
- MATÍAS: ROBERTO HOYO
- Con la colaboración especial de ABDELATIF HWIDAR