Alicia Falcó y Maël Rouin-Berrandou, protagonistas de 'Dieciocho': "La serie va a cambiar el modo de ver la inmigración"

Moha y Cèlia, a punto de cumplir 18 años, viven una historia de amor imposible. Bajo este pretexto comienza Dieciocho, la nueva serie de Playz que rompe con los prejuicios sobre la inmigración y que ya ha recibido una mención especial en los Prix Europa y el premio al mejor reparto en Serielizados Fest. Protagonizada por Alicia Falcó y Maël Rouin-Berrandou, ambos se reunieron en el preestreno de la ficción para reflexionar sobre la importancia de un proyecto que aborda la realidad de los menores migrantes no acompañados.

"Tenemos el racismo superintegrado"

"Conozco este problema de primera mano. Yo no lo tuve, porque aunque soy de origen marroquí, mi madre nació en Francia", explica Maël. "Pero es algo que ocurre siempre. Para Dieciochovisité centros de menores y fue muy complicado. Pero también hay una historia de amor preciosa entre Moha y Cèlia".

Hammudi Al-Rahmoun Font, creador y director de la serie, explicó durante el preestreno celebrado en Barcelona que en todo momento quisieron que "el espectador descubriera una realidad que desconoce. La serie es una historia de amor y lo que queremos representar es el universo de los menores extranjeros no acompañados. Universo del que has oído hablar mucho, porque está muy presente en los medios, pero nunca te han enseñado de verdad lo que significa serlo".

"Creo que no es fácil aceptar y entender que las contradicciones que siente Cèlia, también las siento", reflexiona Alicia. "En la primera secuencia de la serie aparece Moha andando detrás de ella, y Cèlia sintiéndose perseguida. Cuando entiendes que forman parte de nuestra realidad y que es un racismo superintegrado que tenemos... Mi máximo reto fue entender que me parezco a mi personaje y que todos deberíamos aprender a conectar desde la parte más humana. La serie cuenta el proceso hacia la edad adulta, de dejar un poco a la niña y la inocencia atrás".