Quién es quién en 'Dieciocho', la nueva ficción de Playz protagonizada por Alicia Falcó y Maël Rouin-Berrandou
- La serie ha sido nominada en prestigiosos festivales internacionales, como los Prix Europa, los Prix Italia, el Festival de la Fiction (La Rochelle, Francia)
- El jurado de Serielizados Fest premia al reparto por su “frescura” y el “descubrimiento de nuevo talento, con una presentación impecable de la sociedad”
- Descubre el horario y dónde ver la primera temporada de la ficción
Tras ser galardonada con el premio a Mejor Reparto en la Sección Nacional del 11º Serielizados Fest, Dieciocho llega a RTVE Play para mostrar una realidad que a veces pasa desapercibida: la de los menores extranjeros no acompañados. Con Alicia Falcó (Ser o no ser) y Maël Rouin-Berrandou protagonizando la ficción, los seis capítulos que componen la primera temporada ya pueden disfrutarse en la plataforma. Para ir creando hype, descubre quiénes son los personajes que darán vida a esta historia de amor, superación y primeras veces.
MOHA - MAËL ROUIN-BERRANDOU
Moha es un chico magrebí algo tímido y muy responsable. Su objetivo es conseguir los papeles y la residencia para poder trabajar, ya que huyó de una situación muy precaria en Marruecos. Su familia sigue allí y la echa mucho de menos. Se esfuerza mucho en la cocina y le gustaría poder ser cocinero. Aunque tiene cerca a Ayoub, su compañero de cuarto en el centro de menores tutelados, y a Sandra, la trabajadora social que le ayuda, Moha se siente solo y excluido la mayor parte del tiempo. Esto cambiará cuando conozca a Cèlia, de quien se enamorará por primera vez; aunque, progresivamente, será más consciente de que forman parte de dos mundos muy distintos y que no será fácil estar juntos.
CÈLIA - ALÍCIA FALCÓ
Cèlia es una chica de barrio algo insegura y de mirada afilada e inteligente. Está en un momento vital crítico: mientras todo el mundo a su alrededor parece tener claro su futuro, ella está asustada de no ser suficiente, de no encajar, de quedarse atrás. Tiene también miedo de su hermano Matías, con su temperamento inestable, y se siente distanciada de su madre Esther que siempre ha estado mucho más pendiente de Matías. Cèlia mintió al juez para rebajar la condena a su hermano, y por eso la han condenado a hacer horas de servicio a la comunidad. A Cèlia le gustaría irse lejos, a Canarias, para poder estudiar ciencias del mar. Le encanta el mar. En la cocina se enamorará de Moha, la única persona con la que conectará y con quien, a pesar de sus reticencias iniciales, tiene mucho en común.
BILAL - TARIK RMILI
Nacido en Marruecos, ahora regenta el comedor social donde trabajan Moha y Cèlia. Bilal no ha tenido una vida fácil, pero ya posee un buen trabajo y una vida estable. Sabe lo que cuesta llegar hasta allí y por eso se muestra inflexible con los jóvenes, quiere prepararlos. No le gusta enseñar que tiene corazón y que en realidad es muy sensible, y siente debilidad por Moha, quien le recuerda a él cuando era joven.
ESTHER - MARÍA POQUET
Madre de Cèlia y de Matías, lucha diariamente por salir adelante y gestionar a su joven hija y a su hijo temperamental que ahora está en la cárcel. Es muy consciente de la inestabilidad de Matías y siempre se ha apoyado en Cèlia dándole mucha más responsabilidad de lo que le tocaría. No quiere que se vaya a Canarias a estudiar: no solo es por el dinero, es por la perspectiva de quedarse sola con Matías.
MATÍAS - ROBERTO HOYO
Matías es el hermano de Cèlia, de carácter explosivo y que siempre está en busca del conflicto. Lo han condenado a una pena de cárcel por un delito que ha cometido. Toda su rabia por la precariedad y falta de oportunidades las achaca a la inmigración. En el fondo solo quiere tapar la inseguridad que siente.
SANDRA - ANN PERELLÓ
Sandra es la trabajadora social del centro de menores tutelados dónde viven Moha y Ayoub. Incansable y comprensiva, hace todas las horas extras que puede por los chicos del centro con los que se implica emocionalmente. Aunque no le conviene, no sabe hacerlo de otra manera. Lleva pocos años en el centro y siente predilección por Moha, que es muy responsable y maduro. Por eso le frustrará tanto que justamente sea a él a quien no pueda ayudar.
¿Quieres saber más sobre la historia de amor entre Moha y Cèlia? No te pierdas la primera temporada el 23 de octubre en RTVE Play.