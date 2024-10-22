Quién es quién en 'Dieciocho', la nueva ficción de Playz protagonizada por Alicia Falcó y Maël Rouin-Berrandou

Tras ser galardonada con el premio a Mejor Reparto en la Sección Nacional del 11º Serielizados Fest, Dieciocho llega a RTVE Play para mostrar una realidad que a veces pasa desapercibida: la de los menores extranjeros no acompañados. Con Alicia Falcó (Ser o no ser) y Maël Rouin-Berrandou protagonizando la ficción, los seis capítulos que componen la primera temporada ya pueden disfrutarse en la plataforma. Para ir creando hype, descubre quiénes son los personajes que darán vida a esta historia de amor, superación y primeras veces.

MOHA - MAËL ROUIN-BERRANDOU Moha es un chico magrebí algo tímido y muy responsable. Su objetivo es conseguir los papeles y la residencia para poder trabajar, ya que huyó de una situación muy precaria en Marruecos. Su familia sigue allí y la echa mucho de menos. Se esfuerza mucho en la cocina y le gustaría poder ser cocinero. Aunque tiene cerca a Ayoub, su compañero de cuarto en el centro de menores tutelados, y a Sandra, la trabajadora social que le ayuda, Moha se siente solo y excluido la mayor parte del tiempo. Esto cambiará cuando conozca a Cèlia, de quien se enamorará por primera vez; aunque, progresivamente, será más consciente de que forman parte de dos mundos muy distintos y que no será fácil estar juntos. Moha

CÈLIA - ALÍCIA FALCÓ Cèlia es una chica de barrio algo insegura y de mirada afilada e inteligente. Está en un momento vital crítico: mientras todo el mundo a su alrededor parece tener claro su futuro, ella está asustada de no ser suficiente, de no encajar, de quedarse atrás. Tiene también miedo de su hermano Matías, con su temperamento inestable, y se siente distanciada de su madre Esther que siempre ha estado mucho más pendiente de Matías. Cèlia mintió al juez para rebajar la condena a su hermano, y por eso la han condenado a hacer horas de servicio a la comunidad. A Cèlia le gustaría irse lejos, a Canarias, para poder estudiar ciencias del mar. Le encanta el mar. En la cocina se enamorará de Moha, la única persona con la que conectará y con quien, a pesar de sus reticencias iniciales, tiene mucho en común. Cèlia

BILAL - TARIK RMILI Nacido en Marruecos, ahora regenta el comedor social donde trabajan Moha y Cèlia. Bilal no ha tenido una vida fácil, pero ya posee un buen trabajo y una vida estable. Sabe lo que cuesta llegar hasta allí y por eso se muestra inflexible con los jóvenes, quiere prepararlos. No le gusta enseñar que tiene corazón y que en realidad es muy sensible, y siente debilidad por Moha, quien le recuerda a él cuando era joven. Bilal

ESTHER - MARÍA POQUET Madre de Cèlia y de Matías, lucha diariamente por salir adelante y gestionar a su joven hija y a su hijo temperamental que ahora está en la cárcel. Es muy consciente de la inestabilidad de Matías y siempre se ha apoyado en Cèlia dándole mucha más responsabilidad de lo que le tocaría. No quiere que se vaya a Canarias a estudiar: no solo es por el dinero, es por la perspectiva de quedarse sola con Matías. Esther

MATÍAS - ROBERTO HOYO Matías es el hermano de Cèlia, de carácter explosivo y que siempre está en busca del conflicto. Lo han condenado a una pena de cárcel por un delito que ha cometido. Toda su rabia por la precariedad y falta de oportunidades las achaca a la inmigración. En el fondo solo quiere tapar la inseguridad que siente. Matías