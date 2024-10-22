Descubre íntegra en Radio 3 Extra la actuación exclusiva de St. Vincent en el Museo del Prado

«Recuerdo caminar por esta sala con mi gran amigo, el artista Alex Da Corte. Entramos y la sangre se nos heló a los dos. Lo primero que vi fueron los ojos de ‘Saturno devorando a un hijo’; nos miramos y dijimos: "esto lo es todo"». Así ha narrado St. Vincent lo que sintió la primera vez que accedió a la sala 67 del Museo Nacional del Prado. Lo ha recordado en el mismo lugar, con la obra a su espalda, pero en un contexto muy diferente.

La emblemática sala que acoge las Pinturas negras de Goya ha sido el escenario de una actuación exclusiva e irrepetible. St. Vincent ha llevado a la pinacoteca algunas de las canciones de su aclamado último álbum, ‘All Born Screaming’, y ha recordado favoritas de sus fans desde sus anteriores trabajos ‘Daddy’s Home’ y ‘Masseduction’.

Esta producción especial de Radio 3 Extra ya está disponible en su totalidad, en exclusiva, a través de radio3.es y la App de Radio 3.

Radio 3 Extra, la plataforma audiovisual de Radio 3, ha producido este programa utilizando tecnología 4K, capturando en todo su esplendor la rica paleta de colores de las icónicas obras de Goya. La sala del Museo del Prado dedicada a las Pinturas negras, un espacio delicado y cargado de significado, ha condicionado cada aspecto de la realización, convirtiéndola en una auténtica joya audiovisual que complementa a la perfección la profunda carga emocional de la música de St. Vincent.

St. Vincent: entre la oscuridad de Goya y la intensidad sonora

La inquietante oscuridad que rodea las Pinturas negras de Goya, junto con la energía visceral de sus trazos, sirvieron como fuente de inspiración para St. Vincent y su colaborador visual Alex Da Corte en la creación de las poderosas imágenes de ‘All Born Screaming’. El uso del blanco y negro, salpicado por dramáticas llamas, refleja con precisión la intensa gama emocional de este álbum.

St. Vincent en un momento de su actuación en el Museo del Prado

Para seleccionar las canciones de esta actuación inolvidable, St. Vincent ha considerado ese juego de contrastes y su vínculo con los grandes temas de la existencia: nacimiento, muerte y renacimiento. De su reciente ‘All Born Screaming’, Annie Clark ha escogido ‘Hell Is Near’, ‘Violent Times’ y ‘Flea’. Su interpretación incluye además dos destacadas piezas de sus álbumes más recientes: ‘Somebody Like Me’, extraída de Daddy’s Home, y un clásico moderno como ‘New York’, proveniente de su aclamado LP ‘Masseduction’.

Disfruta de la actuación íntegra, junto a una entrevista conducida por Paula Quintana, donde St. Vincent profundiza en el vínculo de su trabajo con Goya y su conexión con el público hispanohablante, todo en Radio 3 Extra.