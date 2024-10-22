'Que parezca un accidente' desde Octubre Corto

Como todos los años desde hace ya veintiséis se celebra en Arnedo (La Rioja) en octubre uno de los más señeros festivales de cortometrajes de España, el Octubre Corto. Que parezca un accidente regresa a este evento con la emisión en directo del programa el jueves 24 de octubre, a partir de las 10 de la noche desde el Centro Fundación Caja Rioja.

Podremos charlar con Chechu León, el director del festival, que hará de anfitrión y nos hablará de una de las iniciativas del festival, la exposición y exhibición de Pathé baby, la primera película rodada en la propia Arnedo en 1927. Contaremos con el pianista arnedano que ha hecho la música, Pablo Muro, y con Augusto Olarte, el director del documental, “El cunacho misterioro”, que cuenta toda la peripecia.

Trataremos también del corto documental, “Los Gil de cine”, sobre los tres hermanos Gil, verdaderos pioneros y agitadores del cine en su Arnedo natal.

Y, sobre todo, compartiremos con todos vosotros la hospitalidad y el cariño de un festival prestigioso que dimensiona de manera maravillosa el mundo del cortometraje en España.

Centro Fundación Caja Rioja en Armedo. A partir de las 22 horas del jueves 24 de octubre. Entrada libre hasta completar aforo.