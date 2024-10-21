Especial 'Hoy empieza todo 2' desde el Museo de l'Art Prohibit

Lo prohibido nos atrae, es un hecho. En el centro de Barcelona, un edificio histórico alberga obras que han sido censuradas, agredidas, denunciadas o retiradas de exhibición. Es el Museo de l'Art Prohibit, cumple este otoño un año y teníamos que estar ahí.

El viernes, 25 de octubre, nos paseamos entre Pablo Picasso, Andy Warhol, Ines Doujak, Robert Mapplethorpe, Tania Bruguera, Banksy y muchos más. Lo haremos con su directora, Rosa Rodrigo, y uno de sus fundadores, Tatxo Benet. Pero también con varios artistas cuyas obras han despertado la furia de los biempensantes, como Abel Azcona, Nuria Güell y Daniel G. Andújar. El responsable de la librería El Lokal, Iñaki García, sabe también -y nos lo contará- lo que es ser trinchera de batallas culturales y sociales. Tanto como Pepe Ribas, icono de la contracultura a través de la revista Ajoblanco, y ahora del libro Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler. Y habrá música en directo: la de Duralex y la de la productora y artista venezolana Cecé.

No habrá pitidos, pixelados ni interrupciones. Cultura a las bravas y arte en crudo, en Hoy empieza todo 2. Especial desde el Museo de l'Art Prohibit, el viernes 25, en Radio 3.