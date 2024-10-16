Especial Manu Chao en Radio 3
- El sábado 19 de octubre a las 20:00h Radio 3 te ofrece una actuación de Manu Chao
- El músico parisino presenta su álbum Viva tú junto a otras canciones de toda su trayectoria
Viva tú es el primer álbum de estudio de Manu Chao en 17 años, desde que lanzó Radiolina en 2007.
Este nuevo disco nos devuelve a aquel Manu Chao que no conoce fronteras, completamente abierto a la diversidad cultural y honesto con sus mensajes y emociones.
Viva tú es una celebración en comunidad que puede llevarte desde un encuentro con la joven rapera francesa Laeti hasta un dueto con la leyenda del country Willie Nelson.
El sábado 19 de octubre a las 20:00h podrás disfrutar en Radio 3 de en un showcase exclusivo grabado en los estudios de France Inter (Radio France). Un pase privado en donde Manu Chao interpreta en solitario y acústico sus nuevas canciones junto a muchos otros clásicos de su larga trayectoria.
Con los comentarios de Diego RJ.