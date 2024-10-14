St. Vincent actúa en el Museo del Prado en un evento exclusivo de Radio 3 Extra

El aclamado nuevo disco de St. Vincent, All Born Screaming’ ha sido elogiado como un viaje visceral desde la oscuridad hacia la luz. Queda patente en el arte de este álbum para el que St. Vincent y su colaborador, el artista Alex Da Corte, se inspiraron en las atormentadas y tenebrosas Pinturas negras de Goya. Esto convierte la sala 67 del Museo Nacional del Prado, que las acoge, en el escenario perfecto para esta actuación.

Como final irrepetible de su gira española, el lunes 21 de octubre, tras sus conciertos en Barcelona (18 de octubre) y Madrid (20 de octubre), se produjo el cruce entre ambas creaciones. En un evento exclusivo de Radio 3 Extra, St. Vincent llevaó la pinacoteca algunas de las canciones de su aclamado último álbum y adelantó su adaptación al español. Unos pocos afortunados pudieron disfrutar de St. Vincent interpretando canciones de All Born Screaming, recientemente traducido como Todos Nacen Gritando, un álbum que rinde homenaje a sus fans hispanohablantes y a la lengua española que tanto ama.

Firme en su compromiso con la innovación y la creatividad, Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3, grabó en 4K este encuentro exclusivo. Una oportunidad única para disfrutar con calidad excepcional de la grandeza de las obras del Museo del Prado. Ya puedes disfrutar del programa especial en VOD desde el martes 22 de octubre a las 18 horas, en radio3.es y en la aplicación exclusiva de Radio 3.

Goya, en el origen de 'All Born Screaming'

La fuerza de la oscuridad que cubre las llamadas Pinturas negras de Goya y la energía de sus brochazos, han inspirado a St. Vincent y a su colaborador visual Alex Da Corte, a la hora de crear las imágenes de 'All Born Screaming'. La elección para el arte del blanco y el negro, salpicados de llamas, refleja a la perfección la gama emocional de este álbum.

Annie Clark pudo disfrutar en persona de la obra de Goya gracias a una de sus visitas en concierto a España. Es de hecho, después de su paso por nuestro país y de sus shows en América Latina, cuando empieza a perfilarse la idea de un disco en español, "fue realmente inspirador", recuerda la cantante, "si ellos pueden cantar en un segundo o tercer idioma, ¿por qué no puedo hacer lo mismo yo?".

Radio 3 Extra ofreció la oportunidad a los usuarios de la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3 de formar parte de este momento único que está reservado a una audiencia muy exclusiva y limitada, dado lo especial del lugar en el que se desarrollará. El plazo para participar a través del mail participaradio3@rtve.es finalizó el jueves 17 de octubre a las 12 horas. Quienes consiguieron una de las invitaciones recibieron un correo electrónico de confirmación con la información para acceder.

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