'Que parezca un accidente' desde el Teatro del Barrio

Celebramos el Premio Nacional de Teatro otorgado al Teatro del Barrio el pasado mes de septiembre con un programa un directo desde ese espacio, casi un hogar para nosotros dado que hemos estado allí unas cuantas veces.

Para homenajear al Teatro del Barrio este lunes 14 a partir de las 22.00h reflexionaremos con las cooperativistas, el colectivo que rige los destinos de este proyecto tanto en lo artístico como en lo social.

Contaremos con la música en directo de Bum Motion Club, uno de los exponentes más válidos del post punk actual, una de las más fértiles corrientes del indie de nuestros días.

También tendremos a Vito Sanz y Valeria Alonso, protagonistas de la obra "Isa y Javi", a Héctor Arnau de Las Víctimas Civiles y Eugenio Mira con Darío Adanti, los artífices de "Los chistes de Franco".