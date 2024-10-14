Dorian presentan 'Futuros imposibles' en directo en Radio 3 Extra

Es una de las bandas más emblemáticas del pop en castellano, autores de algunos de los mejores himnos de nuestra escena y con legiones de fans a ambos lados del Atlántico. Hablamos de Dorian que, aparte de celebrar que este año su prirmer disco cumple dos décadas, están a punto de publicar una de sus mejores entregas: Futuros imposibles.

Será el 25 de octubre pero, un día antes, el jueves 24 de octubre, Radio 3 Extra te invita a descubrirlo en directo y en exclusiva con un programa especial, en el Club Lula de Madrid, a partir de las 18.00h.

Ya hemos tenido el placer de escuchar cuatro adelantos: "Algo Especial", que habla de la relación sentimental de Marc y Belly y la posterior ruptura; "El Sur", con la colaboracion de Santiago Motorizado (El Mató a Un Polocía Motorizado); "A Cámara Lenta", junto a la argentina Daniela Spalla; y "Lo Que Recuerdo de Ti", con Rafa Val, de Viva Suecia.

Pero aún quedan muchas sorpresas, por ejemplo, una canción interpretada por Belly y otros momentos que elevan el inmimente trabajo de Dorian y que les conectan con discos como La Ciudad Subterránea.

Una oportunidad única para disfrutar, antes que nadie, de uno de los álbumes más esperados de la escena española y latinoamericana.

La entrada es libre hasta completar aforo y el especial se podrá seguir el jueves 24 a partir de las 18.00h en streaming en la web y en la App de Radio 3. Presentando por Virginia Díaz.