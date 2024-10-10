Radio 3 Extra estrena 'Laboratorio Escénico', un audiovisual sobre la actualidad de las artes

Radio 3 Extra sigue creciendo fijando su atención en la creatividad y la vanguardia artística. En este contexto nace 'Laboratorio Escénico', un nuevo videopodcast dedicado a la actualidad de la fotografía, la danza, la música, las artes plásticas, el teatro y la performance.

Este espacio concebido en pequeñas cápsulas audiovisuales accesibles para todo tipo de público, nace con la vocación de generar un diálogo entre las diferentes artes performativas del que se crearán nuevas formas de experimentar.

Disponible en exclusiva en la plataforma Radio 3 Extra, 'Laboratorio Escénico' está dirigido por Mosquera de la Vega y ofrecerá semanalmente contenido audiovisual sobre las artes escénicas, tanto a nivel nacional como internacional, en sus múltiples expresiones. Puedes descubrir un nuevo capítulo cada jueves.

Primer episodio ya disponible

Ya puedes disfrutar en Radio 3 Extra del primer episodio de 'Laboratorio Escénico' titulado 'Vida' , una coreografía de Pepa Cabezas con música de Concha y Críspulo Cabezas. Este trabajo se inspira en las palabras de Simone de Beauvoir «No se nace mujer: llega una a serlo» y gira en entorno a un principal componente: la lucha por la libertad. Saliendo de la más completa oscuridad, la mujer se encuentra inmersa en un nuevo aprendizaje lleno de sensaciones contradictorias: bloqueos, incomprensiones y anhelo del no saber que desembocan en una nueva vida, una nueva libertad.