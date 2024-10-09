Lo mejor del Festival B en Radio 3

El Festival•B se ha consolidado en su décima edición como el escaparate en Barcelona de las tendencias musicales y los sonidos alternativos del momento. Este 2024 ha vuelto a proponer un cartel caracterizado por la diversidad y la apuesta por el talento joven. Radio 3, como medio colaborador, ha estado presente para ofrecer las mejores actuaciones de su reciente edición.

Desplegado durante el último fin de semana de septiembre en el Parc del Fòrum de Barcelona, han estado presentes las propuestas de Sen Senra, Cruz Cafuné, Julieta, Ralphie Choo o Baiuca. Este viernes 11 de octubre a partir de las 21 horas, Radio 3 te ofrece un programa especial en el que podrás disfrutar de todas estas actuaciones que están redefiniendo la escena musical nacional.

Radio 3 afianza así su presencia en los principales escenarios de la música en vivo de nuestro país, reflejando la creatividad de los mejores artistas nacionales e internacionales que han pisado los recintos de Warm Up, Primavera Sound, Rototom, Tomavistas, Cruïlla, Huercasa Country Music Festival, BBK Live, Sónar, Imagina Funk, BAM, Kalorama, Festival de Jazz de San Javier, Pirineos Sur, La Mar de Músicas, Vida Festival, Las Noches del Botánico, Río Babel o Low Festival, entre otros.