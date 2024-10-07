La innovación marca la nueva temporada de 'Los Conciertos de Radio 3'

Los Conciertos de Radio 3 apuestan por la música en vivo y apoyar la creatividad. A partir de esta temporada, renuevan su escenario y también la tecnología con la que los producimos.

Comenzamos esta nueva etapa apostando por la innovación, siendo ésta la primera producción de televisión con tecnología 4K con óptica cinematográfica, con altísima calidad de imagen. En definitiva, una manera más fiel de capturar la emoción de la música en directo y de los artistas. Se podrá disfrutar de Los Conciertos de Radio 3 como si se estuviera en la butaca de una sala de cine.

La nueva temporada comienza con Hinds, una de las bandas nacionales con más proyección en la escena internaciona,l presentando las canciones de su nuevo álbum, Viva Hinds.

Hinds inauguran la nueva temporada de 'Los Conciertos de Radio 3'

En Los Conciertos de Radio 3 continuamos con nuestra misión de ofrecer un espacio para las propuestas artísticas de los proyectos consagrados y también de los nuevos talentos. Desde las nuevas músicas urbanas hasta el folk o el rock más clásico, Los Conciertos de Radio 3 se reafirman en su convicción de representar la diversidad y la riqueza de la música joven. Una apuesta por la música en vivo que ahora se puede disfrutar con estética y calidad de cine. Cada noche, de lunes a jueves, en La 2 y en Radio 3 y siempre que quieras disponibles en la web y la app de Radio 3.