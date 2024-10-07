Novedades en Radio 3 Extra

Estrenamos 'Santísima Charleta' con Penny JayG

  • Un nuevo videopodcast semanal conducido por Penny JayG
  • El primer episodio tiene a Abi Power como protagonista
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El primer episodio de 'Santísima Charleta' reúne a Penny JayG y Abi Power

RADIO 3 EXTRA

En una era en la que todo parece estar crispado nace este nuevo programa de Radio 3 Extra. Por medio del humor, incluso de las cartas del tarot, las runas y distintos rituales, conoceremos a distintos personajes, artistas y gente de a pie, que vendrán a aportar su lado más personal. 

Hablaremos de sus proyectos y sus historias, pero, sobre todo, de ellos mismos desde un lado que nunca antes se ha experimentado. ¿Preparados, fuma inciensos? Llegó el hipismo a Radio 3 Extra. Llegó Santísima Charleta.

Santísima CharletaSantísima Charleta - Vídeo: Abi Power y el horóscopo - 06/10/2024

Hoy viene a bendecir el programa Abi Power

Santísima Charleta - Vídeo: Abi Power y el horóscopo - 06/10/2024rtve play

Primera Santísima Charleta con Abi Power

En esta primera entrega viene de invitada a bendecir el programa la genial Abi Power. Y como ella no cree en estas cosas pero tiene mucha guasa, nos predice el futuro a cada uno de los horóscopos con una baraja de cartas muy especial. Todo esto se desvaría en conversaciones locas, anécdotas y una pequeña Laia que nos quita todo el protagonismo.

Nace un nuevo contenido en Radio 3 Extra. En vídeo, cada semana el programa que une espiritualidad, con entrevistas y lo que surja. 