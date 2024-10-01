'7 Notas Samurái', un podcast de Radio 3 Extra que fusiona música, anime y cultura japonesa

Los amantes del anime y la música tienen una nueva cita en Radio 3 Extra. Estrenamos 7 Notas Samurái, un nuevo podcast donde descubrirás todo sobre quiénes están detrás de esta atmósfera sonora de las películas y series más representativas de la animación japonesa.

Ya puedes escuchar el primer episodio dedicado a Joe Hisaishi, compositor de cabecera de Studio Ghibli durante más de 40 años. Uno de los compositores más grandes de Japón que elevó el nivel cultural del anime y rompió las barreras del país del sol naciente.

7 Notas Samurái 7 Notas Samurái - Joe Hisaishi: Música de orquesta y minimalismo - 01/10/2024 Hablamos de Joe Hisaishi, el compositor de cabecera de Studio Ghibli rne audio

Cada martes un nuevo episodio

7 Notas Samurái explorará la trayectoria de los compositores y compositoras más influyentes en el ámbito del anime. En cada episodio, de aproximadamente 15 minutos, descubriremos la vida y obra de estos artistas, analizando su impacto en la industria del anime, sus colaboraciones con directores y estudios, y el legado musical que han dejado. Podrás escucharlo cada martes en exclusiva en Radio 3 Extra, solo en la web y la app de Radio 3.

Descubriremos figuras tan emblemáticas como Yoko Kanno, compositora de bandas sonoras icónicas como la de Cowboy Bebop, o Yuki Kajiura, conocida por su contribución a Sword Art Online. Analizaremos detalladamente las obras más destacadas, la influencia de diversos géneros musicales y el significado cultural de sus composiciones.

7 Notas Samurái ofrece una perspectiva única sobre cómo la música ha evolucionado dentro del anime y su conexión con la rica cultura japonesa. Cada episodio está diseñado para cautivar tanto a los fanáticos de la música como del anime, brindando una experiencia auditiva enriquecedora.

No te pierdas la oportunidad de descubrir las historias detrás de las bandas sonoras que han definido el anime moderno.

7 Notas Samurái es un podcast de José Manuel Serrano para Radio 3 Extra.