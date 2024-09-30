Radio 3 se va a Melilla

El programa Que parezca un accidente emitirá en directo desde la sede de la UNED en Melilla el próximo jueves 3 de octubre desde las 22.00 con motivo del Iwa Fest.

La tercera edición del Iwa Fest se desarrollará en la ciudad atónoma los días 3, 4 y 5 de octubre. Un encuentro que celebra la riqueza artística y musical de ambas orillas de la cuenca mediterránea con un lema imbatible, "Amigas, amor y musicón". Estarán tocando Baiuca, Verde Prato, Imarhan, Al Qasar, Rocío Márquez & Bronquio, Omar EK, Gaye Su Akyol, etc,.... Además, habrá charlas y otras actividades culturales.

Los invitados al programa Que parezca un accidente serán, entre otros, Verde Parto, Al Qassar, El dtor del festival, Borja Ramón, y el moderador de las charlas, Mohamed Hammou.