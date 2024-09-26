Radio 3 en Puwerty 2024

Vuelve Puwerty, el festival hecho por y para jóvenes menores de 26 años y que destaca las voces más innovadoras de la creación contemporánea, musical y escénica joven. Con conciertos, cine, performance y talleres a lo largo del fin de semana en La Casa Encendida de Madrid.

Puwerty se celebrará este fin de semana, los días 27 y 28 de septiembre, y para inaugurar el festival, Generación Ya se emitirá en directo desde el centro cultural para charlar con lxs comisarixs del evento y con algunxs de sus protagonistas, como la creadora de contenido Isa Tofu o artistas como Azuleja o Aroa Ay, que nos ofrecerán su música en directo durante el programa, y muchas sorpresas más.

Este viernes 27 de septiembre a las 16.00h desde La Casa Encendida de Madrid, especial Generación Ya en el festival Puwerty.