Radio 3 en el BAM

Las fiestas de la Mercè de Barcelona traen siempre una extensa programación cultural y musical que desborda la ciudad y en Radio 3 somos siempre testigos para contártelo.

Ya hace muchos años que el Instituto de Cultura de Barcelona, junto a colectivos y entidades ciudadanas, se propuso crear un nuevo modelo de festival. El BAM es una muestra que arriesga a la hora de formular y descubrir propuestas musicales. Un referente que demuestra año tras año que existen otras formas de programar. Es una incubadora organizada por colectivos que trabajan y disfrutan con la música.

Por eso Radio 3 siempre ha estado ahí, para participar y nutrirse de quienes sienten amor por la música.

Este viernes a partir de las 21h. te ofrecemos un resumen con lo mejor de la edición de este año. Con la música de Cecè & Soul Kitchen, Zilzal, Ana Lua Caiano, Roko Banana, Rebe, Sórdida, Niña Emocional, Valentina and the Electric Post, Bateau Matou, Dan Peralbo i el Comboi , Ale Hop y Marta Robles, entre otros. Artistas emergentes de los que permiten el goce compartido del descubrimiento.

Viernes 27, a las 21h, con los comentarios de Consol Sáenz.