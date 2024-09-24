¡Ya tenemos ganadores!

La esencia de Super 8, el primer elepé de Los Planetas, se resiste al paso del tiempo. Con la plenitud de la propuesta de un disco esencial en la historia de la música popular en español que los de Granada han estado presentando a lo largo del año desde el pasado mes de mayo.

Radio 3 te lo ha contado desde los principales festivales. Sus conciertos en el Tomavistas, Vida, Low, Vive Latino y el Warm Up que hemos emitido y nos han servido para disfrutar de la magia y pasión de la banda.

Ahora llega el turno para uno muy especial porque tendrá lugar en su ciudad. En la Plaza de Toros de Granada. Y como será muy especial queremos invitar a oyentes de Radio 3 a vivirlo y luego a conocer personalmente a J y el resto de la banda. Un encuentro solo para oyentes que estos días logren el acceso especial invitación de la emisora al camerino de la banda granadina. Ya tenemos a los ganadores del meet & greet con los que hablamos en Hoy Empieza Todo 2.

Puedes escucharlo en este podcast:

Hoy empieza todo Hoy empieza todo 2 - Entradas Planetas, Ufovisión y los mejores nombres de grupos - 25/09/2024 Escuchar audio

Además, hemos sorteado un regalo muy especial firmado por la banda. Un primer premio que también tiene un ganador con el que hemos podido hablar en directo.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo 2 - La Virgen Roja, Verso Suelto y Game Over - 26/09/24 rne audio

La historia de 'Super 8' en una serie de Radio 3 Extra

Radio 3 Extra celebra el aniversario del 'Super 8' con la serie documental en podcast 'Los Planetas, una nueva dimensión' en exclusiva en la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3. Dirigida por Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián, narra la historia de la gestación de aquel disco contada por sus protagonistas, Jota y Florent, y quienes completan la narrativa hasta convertirla en leyenda: Fino Oyonarte, Antonio Arias, Fernando Alfaro, Antonio Luque (Sr. Chinarro) o Javier Liñán, entre otros.