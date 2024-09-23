PJ Harvey en concierto en Radio 3

Icono absoluto del rock de los años 90. PJ Harvey es una de las artistas femeninas que han cambiado el género y siguen en pie evolucionando en cada disco. Su propuesta ha evolucionado de la crudeza del rock más salvaje en 'Dry', su debut en 1992, a la emoción sombría y el lirismo de su época más reciente. Su último trabajo hasta la fecha se editaba en 2023, se trata de 'I Inside The Old Year Dying', un álbum intenso y poético en el que Shakespeare, la Biblia y Elvis se entremezclan en sus letras. Su álbum número 10 y también el primero en una discográfica independiente tras su debut.

Ha vuelto a confiar PJ Harvey para la producción de este último larga duración en John Parish, compañero de los inicios todavía en los 80, y después un escudero habitual en sus producciones, sus discos colaborativos y sus apariciones sobre el escenario como la que vas a poder escuchar en exclusiva en Radio 3.

Este sábado 28 de septiembre, a partir de las 20 horas, Radio 3 te ofrece la actuación memorable que PJ Harvey ofreció el 9 de julio en el icónico escenario del lago del Festival de Jazz de Montreux (Suiza). Se trata de una de las citas con la música en directo más importantes del mundo que, desde hace años, ha supurado la etiqueta jazz para citar a artistas consagrados, leyendas y nombres fundamentales para entender otros géneros, del rock al rap.

PJ Harvey en una imagen promocional | Steve Gullick

Junto a Harvey y Parish, Jean-Marc Butty, James Jonhston y Giovanni Ferrario han presentado en Montreux las nuevas canciones de este último trabajo, pero Polly Jean se guarda momentos muy especiales a lo largo de sus show para reivindicar y recordar temas fundamentales de su extensa discografía como 'Let England Shake', 'Angelene', 'Dress' o 'To Bring You My Love'. Escúchalo este sábado con los comentarios de Leyre Guerrero.