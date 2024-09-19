In-Edit Barcelona completa la programación de su XXII edición

In-Edit, el Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona ha presentado su XXII edición, que del 23 de octubre al 3 de noviembre proyectará más de 60 documentales musicales. El estreno mundial de “La Joia”, la crónica del vertiginoso ascenso a icono generacional de la cantante catalana Bad Gyal dirigida por David Camarero, protagonizará la jornada inaugural de In-Edit 2024 el próximo 23 de octubre, y contará con la participación de la artista y del equipo del documental.

El festival ha completado su programación tras anunciar el pasado mes de julio los primeros títulos incluidos en esta edición con documentales protagonizados por Blur, Die Antwoord, Devo, The Black Keys, Simple Minds, Brian Jones, The Mars Volta, Genesis P-Orridge y Swamp Dogg, entre otros.

El estreno de “La Joia” dará el pistoletazo de salida a 11 días de cine con una de las programaciones más potentes en estos 22 años de festival. El público descubrirá historias sobre músicos de los más variados géneros y orígenes: el grupo escocés de post rock Mogwai; un referente del indie norteamericano como Pavement; una figura de la música country como June Carter; la cantautora folk-rock Ani DiFranco; el fenómeno de la música urbana neomelódica napolitana Liberato; y raperos de la talla de Notorious B.I.G., Method Man, Dr. Dre o Snoop Dogg, reunidos en una cápsula del tiempo del hip hop de los 90.