Radio 3 en el Mercat de la Música Viva de Vic

Como ya es habitual Radio 3 vuelve a la cita con el Mercat de Música Viva de Vic, una feria musical que llega a su trigesimosexta edición consolidada ya como uno de los grandes escaparates de la música.

En Vic se dan cita estos días todos los agentes que intervienen en el sector de la música, artistas, managers, programadoras públicas y privadas de circuitos, salas y festivales asisten a las decenas de conciertos programados a la búsqueda de aquellos espectáculos que nutrirán sus respectivas programaciones.

Por eso el Mercat mide la salud del momento de la música en nuestro país y marca hacia donde se dirigen los ritmos de nuestras creadoras.

Artistas presentes

Artistas ya consolidados como Marco Mezquida y Chicuelo, Niño de Elche, Marc Miralta, Queralt Lahoz presentarán sus nuevos trabajos a la vez que otras presencias más emergentes como Maestro Espada, Sandra Monfort, o Lucia Fumero demostrarán sin duda porque en los últimos tiempos sus nombres acaparan la atención del sector.

El Mercat atrae a gentes llegadas de otras comunidades, Caamaño & Ameixeiras, Gorka Urbizo, Chill Mafia o La Barca a la vez que a artistas de países que ya hace tiempo quieren fortalecer lazos musicales y comerciales con el nuestro, es el caso de Portugal que presentan varios artistas como es el caso de Bicho Carpinteiro o el músico tuareg Bombino.

También es el Mercat el marco que eligen espacios de creación y residencia artística para mostrar el trabajo de músicos que sin ese paraguas de apoyo e intercambio cultural no podrían elaborar sus propuestas y Radio 3 estará allí para contártelo.

Serán días descubrimientos que resumiremos en un especial os ofreceremos este próximo domingo día 22 de 22 h a 24 h., presentado por Consol Saez.