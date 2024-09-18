Muerdo lanza "Sinvergüenza" junto a Eliades Ochoa, un adelanto de su disco homónimo que verá la luz el próximo 20 de septiembre. Radio 3 estrena el videoclip de "Sinvergüenza", canción que da titulo a este nuevo disco que cuenta con la colaboración de Eliades Ochoa, componente de Buena Vista Social Club, galardonado con varios premios Grammy y referente indiscutible de la música tradicional cubana y de la música latina en general.

El videoclip, ha sido grabado en la mismísima Habana, bajo las ordenes del actor, director y productor, también cubano, Jazz Vilá, que recogió en 2013 el Premio Goya a mejor película iberoamericana por "Juan de los muertos", y en él participa también la actriz Anabel Arencibia, conocida por su papel en la serie cubana "Calendario".