Radio 3 con los premios CircoRED

El fallo de los premios CircoRED se dará el miércoles 18 de septiembre y lo conoceremos a través de la emisión en directo de Que Parezca un Accidente desde la sala Bilborock de Bilbao a partir de las 22.00h. Con entrada libre hasta completar aforo.

La Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España, CircoRED, aboga por un circo moderno, diferente, inclusivo y comprometido con el entorno sociopolítico.

En este 2024, en el mes de mayo, se ha reconocido al circo en la ley de Enseñanzas Artísticas Superiores como una disciplina más, una vieja reivindicación del sector que por fin se ha visto satisfecha. Esta iniciativa legislativa viene a refrendar el momento en el que está el circo en España, una etapa emocionante y llena de posibilidades de futuro.

Nominados a los Premios CircoRED En Bilbao, del 18 al 21 de septiembre, se celebra el Encuentro Anual de asociaciones profesionales de CircoRED en el que tendrá lugar la entrega de los premios CircoRED en su primera edición. Serán dos, el Premio CircoRED Buenas Prácticas elegirá a un equipo o persona responsable de una programación estatal que haya demostrado un compromiso ejemplar con las buenas prácticas que son fundamentales para el mundo del circo. Las nominaciones para este galardón ha indo a parar PDCirco, la Asociación Cultural Manicómicos y la Familia Circarte. El Premio CircoRED Aquí Entra Circo destacará a a aquellos que han integrado de manera significativa el circo en programaciones multidisciplinares, como festivales, circuitos de artes escénicas y salas. Luis Lozano, Ana Judel y Roberto García son los nominados en esta categoría.