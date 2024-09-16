Monkey Week 2024 anuncia 37 nuevos nombres

Monkey Week anuncia nuevos nombres del festival que tendrá lugar en Sevilla entre el 21 y el 23 de noviembre.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Ángeles Toledano y Queralt Lahoz lideran esta tanda de confirmaciones de Monkey Week, en cuya 16ª edición estarán también Ankli, Atención Tsunami, Barry B, Belén Natalí, Calequi y Las Panteras, Caspary, Dyatlov, El Diablo de Shanghai, Fajardo, Ganges, Gazella, Gorka Urbizu, Guedra Guedra, Hassan K vs Edi Pou, Jordi Ganchitos, Julia de Arco, Los Bengala, Los Wilds, Lucia Tacchetti, LVL1, María Yfeu, Mediapunta, Metrika, Mon Dvy, Naked Family, Niños Bravos, Nusar3000, Ra La Culebra, Sebastián Cruz, Shanghai Baby, Space Surimi, Tiraya, YARD y Yeli Yeli.

Estos nombres se suman a los ya confirmados anteriormente, que incluían a los colombianos Meridian Brothers y los nacionales Baiuca, Yerai Cortés, Pony Bravo, Parquesvr, Triángulo de Amor Bizarro, Alcalá Norte, Júlia Colom, EZEZEZ, Anna Colom, Espineli, Kora, Teo Lucadamo, Ciutat, Dalila, Marcelo Pantani, Pinpilinpussies y GAZZI.

Próximamente se anunciarán nuevos artistas y también las primeras noticias de Monkey PRO, las jornadas profesionales de Monkey Week, articuladas a través de charlas y encuentros entre distintos activos de la industria.

Monkey Week se celebrará de nuevo en noviembre y, de nuevo, contará con la presencia de Radio 3 en Sevilla, que volverá a ser el lugar ideal donde descubrir la música del mañana.