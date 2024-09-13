The National, en concierto en Radio 3

Una de las grandes bandas americanas del siglo. The National llevan 25 años desarrollando una carrera que, poco a poco, sin altibajos ni estridencias, ha consolidado una propuesta caracterizada por la sobriedad y la elegancia (no exentas de pasión) que han convertido a este grupo (fundado en 1999 en la ciudad de Cincinatti) en toda una institución de la escena internacional.

El quinteto formado por el cantante Matt Berninger, los gemelos (y líderes musicales de la banda) Bryce y Asron Dessner y los también hermanos Scott y Bryan Devendorff (responsables de la sección rítmica) publicaron en el pasado 2023 no uno, sino dos álbumes (First Two Pages Of Frankenstein y Laugh Track) que confirmaron su parece que permanente gran estado de forma.

En este 2024 han estado celebrando su 25º aniversario en una gira que el pasado 7 de julio les llevó a actuar en un enclave privilegiado: el Escenario del Lago del prestigioso Festival de Jazz de Montreux (Suiza), en un concierto en el que la banda repasó durante cerca de dos horas lo más granado de su extenso repertorio.

No faltaron temas ya clásicos como "Abel", "Fake Empire", "Bloodbuzz Ohio","'Don't Swallow The Cap", "The Systm Only Dreams In Total Darkness" o "Light Years" en una actuación majestuosa que podrás disfrutar en exclusiva este viernes 20 de septiembre, a partir de las 21.00h (20.00h en Canarias) en un programa especial, con los comentarios de Gustavo Iglesias, en Radio 3.