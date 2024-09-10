'Hoy empieza todo 2' seriéfilo en la SGAE

Somos muy de Juan (¡venga, Juan!), de Paquita (y sus torreznos), de colarnos en los pasillos del Ministerio del tiempo o de recibir algún porrazo de los Antidisturbios. Todo lo que nos meta en la piel de otros, nos llama. Y allí acudirá 'Hoy Empieza Todo 2' este jueves 12 de septiembre de 09 a 11h.

Inauguramos la temporada acercándonos a la exposición 'Las series de nuestras vidas' con un programa especial en la sede de la SGAE en Madrid (acceso por c/ Pelayo, 61). Los responsables de algunas de estas series pasarán por el jardín del Palacio de Longoria: Antonio Mercero, Aurora Guerra, los Hermanos Cabezudo, Diana Peñalver, Ana López Cobos y Javier Olivares.

SGAE acoge la exposición 'Las series de nuestras vidas' que tendrá presencia de 'Hoy Empieza Todo 2'

Nos sumaremos al comisario de la exposición, Lorenzo Mejino, para hacer brotar de tu cabeza algunas de las escenas más memorables de la producción nacional desde 'La señora García se confiesa' de Adolfo Marsillach hasta 'La Mesías' de Los Javis.

Acércate este jueves 12 de septiembre a las 09h a la sede de la SGAE en Madrid. Con entrada libre hasta completar aforo.