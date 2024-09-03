Radio 3 en el In-edit Gijón

El programa Que parezca un accidente viaja en esta ocasión a Gijón, donde se va a desarrollar la primera edición del In-edit en esa ciudad asturiana. El programa se emitirá desde el Patio del Centro de Cultura del Antiguo Instituto con entrada libre hasta completar aforo. Las puertas se abrirán a las 21h y el show empezará a las 22h. Contaremos con actuaciones musicales a cargo de Elle Belga y L-R además de entrevistas con el director de In Edit o Igor Paskual, que va a presentar uno de los documentales que se exhibirán en el festival. "Blur: Into the end".

In-edit, el festival de documentales musicales por excelencia, se celebra en su edición gijonesa del 5 al 8 de septiembre con la complicidad de Radio 3 y con la programación de tres cintas excepcionales. "Esta ambición desmedida" de Little Spain, sobre la megalomaníaca gira de C. Tangana "Sin cantar ni afinar", el estreno en España de "Blur: Into the end" acerca de la última reunión del grupo inglés y el mítico "Jazz on a summer's day", una mirada excepcional al Festival de Jazz de Newport de 1958. Se podrán ver en el Puerto Deportivo de Gijón, en el Espigón Fomento.