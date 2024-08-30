Nuestra querida Pilar Arzak se jubila. Su programa Peligrosamente juntos se estrenó -con otro formato- en 1996 y este fin de semana se despide de la programación con su marcha. Un adiós que alcanza también a Dando Vueltas, su otro espacio en la programación de la emisora.

Arzak comenzó en la radio en 1988 en la desaparecida Radio El País. Luego, en Radio 3, participo en el programa El Ventilador. En Radio 4 fue parte de su Top 70 para regresar definitivamente a Radio 3 con la fusión de Radio Nacional de España con Radio Cadena Española.

Pilar estuvo al frente de El Madrugón, disfrutando de música y noticias durante seis años. Luego presentó Peligrosamente Juntas con diferentes compañeras, formatos y horarios; por las tardes fue un magazine y, tras varias mutaciones, acabo convirtiéndose en el programa musical que ha dirigido durante 24 años.

Ahora Pilar ha decidido jubilarse. En la redacción de Radio 3. la echaremos de menos.