Radio 3 en el Festival Arte flamenco Mont de Marsan

En Francia, además de Juegos Olímpicos, tienen reseñables festivales flamencos que nos interesan. Por eso este sábado 10 y domingo 11 de agosto a las 18.00 h, en el programa Duendeando, que presenta Teo Sánchez en Radio 3, ofrecemos un resumen del 35º Festival Arte flamenco Mont de Marsan celebrado el pasado mes de julio en esta localidad de suroeste francés.

El festival arrancó en 1989 con una trayectoria en su programación cercana al flamenco más tradicional que en esta edición abre una etapa de renovación incorporando nuevos escenarios y propuestas contemporáneas. El festival no pierde de vista la cercanía de los flamencos con las plazas y calles de la localidad que es una de las señas identitarias de esta cita desde sus comienzos.

Escucharemos entrevistas con algunos de sus protagonistas, fiestas improvisadas en la noche de la ciudad así como algunos momentos destacados de los recitales de Tomatito, Argentina, Miguel Vargas, La Kaíta Esperanza Fernández, Alicia Gil o Arcángel.

Los días 10 y 11 de agosto a las 18.00h, lo mejor del Festival Arte flamenco Mont de Marsan, en Radio 3.