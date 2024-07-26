En Radio 3 Extra no dejamos escapar una de las grandes citas de este verano: los Juegos Olímpicos. Con el inicio de los Juegos en París, Radio 3 Extra presenta un nuevo contenido: 'Más allá de Olimpia'.

Durante las próximas semanas de verano, cada viernes desgranaremos las distintas facetas culturales de los Juegos. Porque este gran evento mundial no solo presta atención a las medallas y hazañas deportivas, sino que la cultura le ha acompañado desde el inicio de su historia, hasta lugares mucho más allá de Olimpia.

De la mano de Paula Moreu y a lo largo de seis episodios, 'Más allá de Olimpia' descubrirá cómo los Juegos Olímpicos de la Antigüedad eran el epicentro cultural de Grecia, los programas culturales que los acompañan o canciones, películas y diseños que han convertido cada edición en el acontecimiento que todos recordamos. Un nuevo episodio cada viernes en exclusiva en Radio 3 Extra.

La Olimpia clásica, protagonista del primer episodio

En el primer episodio de 'Más allá de Olimpia', Paula Moreu conversa con el helenista y experto en deporte antiguo Fernando García Romero para adentrarnos en los orígenes de la competición olímpica y descubrir la estrecha relación que tenían los Juegos (y el deporte en general) con la música, la poesía o la filosofía ya en la Antigua Grecia.