Ricardo Aguilera se jubila

Ricardo Aguilera es de esas personas que inspiran. De esos grandes profesionales de la radio que son buenas personas. Que, por eso, hacen grandes programas y, además, iluminan las vidas de los que tenemos la suerte de compartir tiempo con ellos. Aprendiendo de su pasión por los detalles. Con los que se hacen los grandes contenidos en la radio.

Ricardo se jubila. Este sábado se emitirá su ultimo Música con subtítulos. Una serie de programas monográficos llenos de sabiduría que nos han enseñado sobre el talento de los artistas con los que nos hemos emocionado.

Ricardo Aguilera nació en Madrid. Inició su carrera profesional en la desaparecida Radio El País y después se incorporó a Radio 3. En Diario 16, dirigió un suplemento dedicado al cómic. Ha colaborado también en otros medios, fundamentalmente hablando de música y cómics.

Ha realizado programas como Cajón de músicas, El Guirigay o La Madeja. Su más reciente creación ha sido Música con subtítulos, firmado junto a Elena Gómez. Todos están disponibles en nuestra web.