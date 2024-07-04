Radio 3 Extra estrena Sin Filtros 3, 2, 1!

Llega a Radio 3 Extra Sin Filtros 3, 2, 1!, una serie de 10 capítulos en vídeo que reflexionan sobre la era de la inmediatez en una sociedad diversa y abierta, cada vez más cansada de los filtros. Cada jueves podrás ver un nuevo episodio en el que tres personas responden a dos preguntas en un minuto y sin preparación previa.

Sin Filtros, 3, 2, 1! Sin Filtros. 3,2,1 - Pobres como ricos Shabaz Ali es un profesor de Química que en sus ratos libres sube videos para casi dos millones de seguidores donde se burla de las excentricidades de los ricos. rtve play

Las entrevistas se desarrollan en universidades, centros culturales o zonas de encuentro juvenil, promoviendo así que las audiencias más jóvenes sean a su vez protagonistas de los espacios de Radio 3 Extra. El programa aborda temas de debate como el consumo de audiolibros, el uso de las redes sociales o los límites de la Inteligencia Artificial. Este primer programa se hace una pregunta controvertida: ¿las redes sociales construyen o destruyen?

Financiado por los Fondos Next Generation EU

‘Sin Filtros 3, 2, 1!’ forma parte de las acciones de RTVE en el marco de la iniciativa Generación D, el programa de concienciación dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Financiado por los Fondos Europeos Next Generation e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de adquirir las competencias digitales necesarias ante los nuevos retos de la sociedad digital. Este nuevo programa se suma así a otros de RTVE con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del ‘Pacto por la Generación D’.