Vols assistir a l'Acústicament Fest 2024? Torna el festival de les ments acústiques de Ràdio 4!
- Aconsegueix entrades per la segona edició del concert que reuneix els millors artistes que han passat per l’Acústicament
- Amb les actuacions de Paula Valls, Mourn, Habla de mi en presente i el concert misteriós d’un artista sorpresa
Ràdio 4
El pròxim dimecres 17 de juliol a les 20h, us esperem a la Sala Heliogàbal amb les actuacions de Paula Valls, Mourn, Habla De Mi En Presente i l'Actuació Sorpresa d'un dels grans músics de casa nostra.
Una festa oberta als oients per a celebrar el darrer capítol de l’Acústicament, l’espai radiofònic d’entrevistes musicals dirigit i conduït per Irene Desumbila.
Omple el formulari i entraràs al sorteig de 2 entrades. Tens temps fins al 7 de juliol. Anunciarem els guanyadors a partir del dia 8 a través de correu electrònic. Allà hi rebràs les teves entrades si has estat guanyador.
Sala Heliogàbal
Carrer de Ramón y Cajal, 80, 08012 Barcelona
Obertura de portes: 19.30h.