El Sótano en directo desde el Espina Fest

El Espina Fest alcanza su tercera edición. Un festival gratuito y sin ánimo de lucro que ha llevado el rock’n’roll hasta el corazón del Bierzo. Entre ríos y montañas la pequeña localidad de Vega de Espinareda acoge esta cita anual que cuenta con un cartel de más de 20 bandas vinculadas al garaje, el punk y la juerga rockanrolera.

Brillan los nombres de los italianos The Peawees, los bostonianos Muck and the Mires, o la banda californiana de psicodelia freakbeat The Loons, la cual actuará en el tiempo de la emisión del programa. Entre los grupos nacionales destacan los nombres de The Limboos, Terbutalina, Los Chicos o la Fundación Francisco Frankenstein.

El acceso tanto al festival como a la emisión en directo de El Sótano es gratuito y para todos los públicos. Vente a bailar un rock’n’roll en la plaza del pueblo. ¡Te esperamos!