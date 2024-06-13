'Que parezca un accidente' desde el Teatro del Barrio

Le damos la bienvenida al verano con un nuevo especial de Que Parezca un Accidentedesde el Teatro del Barrio de Madrid.

Contaremos con la actuación de Yadam, un músico venezolano residente en París. Tiene una de las voces más personales del R&B actual, con un talento infinito y una mirada contemporánea en cuestiones éticas y extra estéticas. Durante toda la velada escucharemos sus canciones interpretadas en vivo.

Habrá espacio para el humor de la mano de Ignatius Farray, que nos contará sus próximos proyectos.

Y debatiremos con el elenco de obras tan relevantes en la escena de hoy como La Persistencia, Vulva y Dama Dictadura.

Por supuesto, se sumarán a la fiesta nuestras colaboradoras para hacer de esta ocasión un glorioso y rutillante aquelarre.

Lunes 17, a partir de las 22:00 horas, entrada libre hasta completar aforo.