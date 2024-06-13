El martes 18 de junio Hoy empieza todo se traslada al Teatro Eslava de Madrid para celebrar un programa especial con match musical incluido. Después de haberse sometido a este test artistas como María Escarmiento o Ganges, esta vez traemos a dos grupos con nombres de centros comerciales de la capital: Alcalá Norte y Parquesvr. Ciudad Lineal vs Leganés. En realidad el objetivo no es encontrar ningún ganador, sino comprobar si el norte y el sur de Madrid pueden llegar a ser compatibles musicalmente, algo que podréis descubrir en directo desde el escenario del Teatro Eslava (C/ del Arenal, 11) de 7.00 a 9.00h.

Alcalá Norte y Parquesvr en el Teatro Eslava con 'Hoy empieza todo' de Radio 3

Alcalá Norte ha tenido uno de los debuts más sonados de los últimos meses. Han conseguido hacerse con un amplio público con temas como La calle Elfo o Westminster. Ellos lo tienen claro, sus objetivos son vivir La vida cañón y situar Ciudad Lineal en el mapa. Por su parte, Parquesvr es un quinteto formado por músicos de bandas underground como Sou Edipo, El Páramo o Persons que decidieron juntarse para iniciar este proyecto conjunto en 2019, cuando sacaron su primer sencillo 1992. Desde ahí, temas como Almodóvor, Amenábor;Juancarlista o Alfredo's han conseguido que el público se deje la garganta en cada sala en la que tocan.

En el Teatro Eslava no estarán ellos solos, les acompañará todo el equipo de Hoy empieza todo y varios de sus colaboradores, entre los que estarán su violinista de confianza, Necko Vidal. Todo esto en un programa que podréis seguir en directo en Radio 3 y también en streaming de vídeo. Si queréis asistir para vivirlo en primera persona, solo tenéis que mandar un correo a participaradio3@rtve.es. Las entradas son limitadas hasta completar aforo.