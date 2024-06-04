Radio 3 Extra estrena 'El Lado Vintage', un podcast de la historia más actual

Todo lo que creemos nuevo y transgresor, ya estaba inventado. Con esa idea de fondo llega a Radio 3 Extra 'El Lado Vintage', un nuevo podcast para que no nos vengamos tan arriba como generación.

Los debates sobre la generación Z no han surgido de la nada. No solo es que tengan un contexto, es que se han vivido y hablado a lo largo de la historia. ¿Cómo entendían los romanos la homosexualidad?¿Existían los cryptobros en el s.XVII? ¿Era la arquitectura de antes mejor que la de ahora? ¿Es la jerga algo propio de los jóvenes? ¿Son los mitos nacionales tan mitos y tan nacionales? ¿La historia sería distinta de gobernar las mujeres?

A lo largo de 25 minutos, 'El Lado Vintage' intentará contestar a estas preguntas de apariencia tan actual y poso tan histórico. Lo hará junto a historiadores, politólogos, urbanistas y divulgadores. Dirigido por José Manuel Serrano ('Hoy Empieza Todo 1'), podrás escuchar un nuevo episodio de 'El Lado Vintage' cada martes en exclusiva en la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3.

Episodio 1: Un match en el Olimpo Ya puedes escuchar en exclusiva en Radio 3 Extra el primer episodio dedicado al movimiento LGTBIQ+ y la sexualidad en la Historia. El lado vintage El lado vintage - Un match en el Olimpo con Mikel Herrán Hablamos de la diversidad sexual, roles de género y relaciones LGTB con el arqueólogo y experto en historia queer Mikel Herrán (Putomikel) rne audio Hablamos de la diversidad sexual, roles de género y relaciones LGTBIQ+ con el arqueólogo y experto en historia queerMikel Herrán (Putomikel) a raíz de su libro 'Sodomitas, vagas y maleantes'.