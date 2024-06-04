Radio 3 Extra estrena 'El Lado Vintage', un podcast de la historia más actual
- Un podcast semanal con los mismos debates de ahora, pero dándoles una perspectiva histórica
- Presentado por Jose Manuel Serrano, escucha un nuevo episodio cada martes en exclusiva en Radio 3 Extra
- Ya puedes escuchar el primer episodio con el arqueólogo y experto en historia queer Mikel Herrán (Putomikel)
Todo lo que creemos nuevo y transgresor, ya estaba inventado. Con esa idea de fondo llega a Radio 3 Extra 'El Lado Vintage', un nuevo podcast para que no nos vengamos tan arriba como generación.
Los debates sobre la generación Z no han surgido de la nada. No solo es que tengan un contexto, es que se han vivido y hablado a lo largo de la historia. ¿Cómo entendían los romanos la homosexualidad?¿Existían los cryptobros en el s.XVII? ¿Era la arquitectura de antes mejor que la de ahora? ¿Es la jerga algo propio de los jóvenes? ¿Son los mitos nacionales tan mitos y tan nacionales? ¿La historia sería distinta de gobernar las mujeres?
A lo largo de 25 minutos, 'El Lado Vintage' intentará contestar a estas preguntas de apariencia tan actual y poso tan histórico. Lo hará junto a historiadores, politólogos, urbanistas y divulgadores. Dirigido por José Manuel Serrano ('Hoy Empieza Todo 1'), podrás escuchar un nuevo episodio de 'El Lado Vintage' cada martes en exclusiva en la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3.
Episodio 1: Un match en el Olimpo
Ya puedes escuchar en exclusiva en Radio 3 Extra el primer episodio dedicado al movimiento LGTBIQ+ y la sexualidad en la Historia.
Hablamos de la diversidad sexual, roles de género y relaciones LGTBIQ+ con el arqueólogo y experto en historia queerMikel Herrán (Putomikel) a raíz de su libro 'Sodomitas, vagas y maleantes'.
Debates desde otra perspectiva
Para esos debates que no se abordan porque se consideran tabú, Radio 3 Extra propone una nueva aproximación. En 'Prohibido hablar' charlamos sobre aquellas cuestiones de actualidad que a menudo se abordan de forma superficial y nada crítica. Gordofobia, poliamor, endorracismo, identidad sexual... todos los temas son debatibles si se charla con las personas adecuadas.
En muchos casos, los asuntos transformadores que protagonizan los temas de conversación social, se han gestado en un plano underground antes de saltar a la portada de los periódicos y las tertulias de televisión. 'Círculos Excéntricos' investiga los debates y los cambios que nacen de la ruptura, la rebeldía, la juventud, y también el hype. Una mezcla posible que ha alimentado a lo largo de la historia pequeñas y grandes revoluciones. Atrévete a orbitar por los círculos excéntricos que dibujan el paisaje de la contracultura con este podcast presentado por Constan Sotoca ('Generación Ya')