'El sótano' en Chopper Monster con Generador

Este martes 4 de junio las criaturillas de El Sótano abandonan su refugio subterráneo para ofrecerte un programa en directo desde la tienda Chopper Monster de Madrid (Corredera Alta de San Pablo, 21 – Malasaña). Se presentará el cartel de la próxima edición del Espina Fest y podremos disfrutar, entre libros, discos y pintonas camisas de rockn’n’roll, de una actuación en directo de Generador, el dúo formado por Jesús Horror y Annie Baby, reconocidos adoradores de la iglesia sónica de The Cramps.

El Espina Fest es un festival gratuito celebra los días 28, 29 y 30 de junio en Vega de Espinareda, en pleno corazón del Bierzo leonés, con una alineación de más de 20 bandas de garaje, punk y rocknroll, nacionales e internacionales, en donde brillan los nombres de los estadounidenses Muck and the Mires o The Loons, los italianos The Peawees o los británicos The Fuzilliz, junto a reconocidos grupos ibéricos como Los Chicos, The Limboos, Terbutalina o Fundación Francisco Frankenstein.