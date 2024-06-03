'Mediterráneo' desde Casa Árabe en Madrid
- Especial dentro del ciclo Las Mil y una Noches de la Feria del Libro en Casa Árabe
- Grabamos el programa el viernes 7 de junio de 17.00h a 18.00h
- Entrada libre hasta completar aforo. ¡Ven a vernos!
Este Viernes 7 de junio entre las 17.00h y las 18.00h te invitamos a asistir a la grabación del programa Mediterráneo en Madrid. Se trata de un especial abierto al público desde Casa Árabe dentro de la programación de sus sesiones Las Mil y una Noches de la Feria del Libro. Presentado por Pilar Sampietro.
Contaremos con la música del grupo Fetén Fetén antes de su actuación esa misma noche y con la participación de Irene Lozano, directora general de Casa Arabe, Eva Orúe, directora de la Feria del Libro, Beatriz Ballesteros, responsable de la libreria Balqís, e Ignacio Álvarez Ossorio, coautor de Gaza. Una Nakba anunciada (Catarata Edit).
Este viernes 7 a las 17.00h te esperamos en Casa Árabe (Calle de Alcalá, 62, Madrid). Entrada libre hasta completar aforo. ¡Ven a vernos!