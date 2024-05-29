Radio 3 Extra estrena 'Un Abecedario Propio', un podcast sobre el feminismo de la A a la Z
- Radio 3 Extra estrena este podcast para aprender con cada letra un concepto relacionado con el feminismo.
- Presentado por Elena Vargas, escucha un nuevo capítulo cada miércoles.
- Ya puedes escuchar el primer capítulo con la letra A cuestionando nuestra mirada con la palabra 'Androcentrismo'
«Lo que importa es que escribáis lo que deseáis escribir; y nadie puede decir si importará mucho tiempo o unas horas».
Lo que escribió Virginia Woolf en su ensayo 'Una habitación propia' sigue importando casi un siglo después porque, en su centenar de páginas, se recogen las claves del feminismo moderno, a partir de la idea de independencia económica y personal.
'Un Abecedario Propio', el podcast que hoy estrena Radio 3 Extra, rinde homenaje a este texto fundador del feminismo para abordar, de la A a la Z, los términos y conceptos más importantes de la lucha de las mujeres por la igualdad. Una letra del abecedario del feminismo protagonizará cada capítulo nuevo que estará disponible los miércoles en exclusiva en la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3. De esta forma, 'Un abecedario propio' nos invita a adentrarnos en el mundo de la cultura, la sociedad, la ciencia y la historia de conductas, prácticas o posiciones que tienen relación con el feminismo.
Capítulo 1: A de Androcentrismo
Ya puedes escuchar en exclusiva en Radio 3 Extra el primer episodio dedicado a la A de 'Androcentrismo'.
Este término expresa la visión del mundo desde un único punto: el masculino, situando al mundo en el centro de todas las cosas. Para entender mucho mejor cuándo se habló por primera vez de esa idea, de dónde viene este concepto y hacia donde va, hablamos con Carolina Herrero, socióloga y doctora en Estudios Feministas y de Género.
Elena Vargas presenta este nuevo espacio en Radio 3 Extra, para aprender de dónde venimos y cuáles son esas conductas negativas que perpetuamos para poder ser más conscientes y cambiarlas.
Otros podcast de mujeres que luchan por la igualdad
Las mujeres representan la mitad de la creatividad pero, a menudo, sus voces no están lo suficientemente representadas prevaleciendo la mirada masculina. En este contexto, Radio 3 Extra acoge 'H30', un programa de entrevistas en vídeo que trata de visibilizar a las mujeres en la cultura para poner en valor el poder de sus ideas. 15 capítulos que ya puedes consultar completos en exclusiva en la web y la app de Radio 3 dedicados a las ideas de Roberta Marrero, Natalia Lafourcade, Iseo, María Hesse, María Arnal, Tulsa o Nathy Peluso.
La cultura feminista también se ha mostrado desde su perspectiva más hedonista. Si entiendes la lucha desde el baile, el humor, la ironía, la crítica y la mordacidad, te recomendamos 'Si no puedo bailar...', un espacio disponible completo en Radio 3 Extra para pensar, repensar y analizar la historia que nos han contado. Un espacio cargado con la fuerza de las mujeres que han luchado por la igualdad y enchufado a los nuevos códigos y lenguajes que hierven en internet.
La palabra regla hay que decirla más. Por eso te proponemos en Radio 3 Extra 'No Sangro Purpurina', un espacio en podcast donde hablamos de la menstruación sin tapujos. Un recorrido por la vida de una mujer desde la primera regla hasta la menopausia, pasando por la higiene y el ciclo menstrual, observando con lupa cómo se trata la regla en lo audiovisual y sin olvidarnos de qué pasa con el sexo cuando estás en… “esos días”. Ya puedes escuchar sus 12 capítulos completos en Radio 3 Extra.