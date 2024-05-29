Radio 3 Extra estrena 'Un Abecedario Propio', un podcast sobre el feminismo de la A a la Z

«Lo que importa es que escribáis lo que deseáis escribir; y nadie puede decir si importará mucho tiempo o unas horas».

Lo que escribió Virginia Woolf en su ensayo 'Una habitación propia' sigue importando casi un siglo después porque, en su centenar de páginas, se recogen las claves del feminismo moderno, a partir de la idea de independencia económica y personal.

'Un Abecedario Propio', el podcast que hoy estrena Radio 3 Extra, rinde homenaje a este texto fundador del feminismo para abordar, de la A a la Z, los términos y conceptos más importantes de la lucha de las mujeres por la igualdad. Una letra del abecedario del feminismo protagonizará cada capítulo nuevo que estará disponible los miércoles en exclusiva en la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3. De esta forma, 'Un abecedario propio' nos invita a adentrarnos en el mundo de la cultura, la sociedad, la ciencia y la historia de conductas, prácticas o posiciones que tienen relación con el feminismo.

Capítulo 1: A de Androcentrismo Ya puedes escuchar en exclusiva en Radio 3 Extra el primer episodio dedicado a la A de 'Androcentrismo'. Un abecedario propio Un abecedario propio - Con la A de Androcentrismo ¿Qué es el androcentrismo? Nos adentramos en una visión del mundo masculina que situa al hombre como centro de todas las cosas... rne audio Este término expresa la visión del mundo desde un único punto: el masculino, situando al mundo en el centro de todas las cosas. Para entender mucho mejor cuándo se habló por primera vez de esa idea, de dónde viene este concepto y hacia donde va, hablamos con Carolina Herrero, socióloga y doctora en Estudios Feministas y de Género. Elena Vargas presenta este nuevo espacio en Radio 3 Extra, para aprender de dónde venimos y cuáles son esas conductas negativas que perpetuamos para poder ser más conscientes y cambiarlas.