Hoy empieza todo 2 en el Festival 'En otras palabras'

Ya estamos en la temporada de festivales, ecosistema natural para Radio 3. A éste también se va a escuchar música, pero sobre todo, letras. En otras palabras, hablamos del festival En otras palabras.

La literatura es la protagonista de este encuentro que, a lo largo de tres semanas de mayo, rastrea el poder de la palabra en el arte y la huella que ésta deja en el imaginario colectivo. Se celebra en CaixaForum Barcelona, y hasta allí viajará Hoy empieza todo 2 el próximo martes, 21 de mayo, para conocer más sobre los vermús poéticos, conferencias, talleres, espectáculos y conciertos que tienen la palabra como eje central.

Esa misma tarde se celebrará el encuentro La alquimia de la literatura, con Guadalupe Nettel y Marta Sanz, que convertirán en metal precioso su rato de entrevista. También podremos escuchar a Anna Andreu y Ferrán Palau, ambos maestros en juguetear con fonemas y sonidos varios. El comiquero Marc Torices, ganador del Premio a la Mejor Obra Española en el último salón del cómic de la ciudad, repartirá alegres historias de tristes personajes. Ignasi Miró, director del área cultural y científica de la Fundación La Caixa, será nuestro anfitrión, y pondrán música en directo a las dos horas de programa Meritxell Nedderman y Dani Nel.lo Organ Trio, entre otros nombres.

Las entrañas de la literatura en Hoy empieza todo 2. Desde el hall de CaixaForum Barcelona, el martes 21, entre las 9 y las 11 de la mañana. Te esperamos.