7 de mayo

'Cuando los elefantes sueñan con la música' presenta el Festival de Fado de Madrid

  • En directo desde el Teatro Albéniz de Madrid con la presencia en directo de la fadista Carminho.
La fadista lisboeta Carminho actuará en el Festival de Fado de Madrid
Radio 3

'Cuando los elefantes sueñan con la música' se emite este martes 7 de mayo desde el Teatro Albéniz de Madrid, en la presentación de una nueva edición del Festival de Fado de la capital que se celebrará en Madrid del 5 al 8 de junio.

En el programa, con entrada libre hasta completar aforo, estará presente el director del Festival, el director del recuperado Teatro Albéniz y la gran fadista lisboeta Carminho, que cantará algunos fados a capella.

El Festival de Fado de Madrid tiene la libertad como hilo conductor de su programa de 2024. Presenta las actuaciones del pianista Júlio Resende, que acompañó un tiempo a Salvador Sobral y practica lo que se ha definido como Fado jazz; y de las fadistas Cristina Branco, con más de 25 años de una carrera que comenzó en Holanda; y Carminho, hija de la también fadista Teresa Siqueira y que tiene un fuerte lazo emocional y musical con Brasil.

Además, una conferencia del musicólogo y profesor Rui Vieira Nery, todo un experto en la materia, y la exposición "El fado y la libertad", creada por el Museo del Fado de Lisboa, coincidiendo con el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. 

cartel festival fado madrid 2024

Cartel del Festival de Fado de Madrid 2024