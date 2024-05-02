'Cuando los elefantes sueñan con la música' presenta el Festival de Fado de Madrid

'Cuando los elefantes sueñan con la música' se emite este martes 7 de mayo desde el Teatro Albéniz de Madrid, en la presentación de una nueva edición del Festival de Fado de la capital que se celebrará en Madrid del 5 al 8 de junio.

En el programa, con entrada libre hasta completar aforo, estará presente el director del Festival, el director del recuperado Teatro Albéniz y la gran fadista lisboeta Carminho, que cantará algunos fados a capella.

El Festival de Fado de Madrid tiene la libertad como hilo conductor de su programa de 2024. Presenta las actuaciones del pianista Júlio Resende, que acompañó un tiempo a Salvador Sobral y practica lo que se ha definido como Fado jazz; y de las fadistas Cristina Branco, con más de 25 años de una carrera que comenzó en Holanda; y Carminho, hija de la también fadista Teresa Siqueira y que tiene un fuerte lazo emocional y musical con Brasil.

Además, una conferencia del musicólogo y profesor Rui Vieira Nery, todo un experto en la materia, y la exposición "El fado y la libertad", creada por el Museo del Fado de Lisboa, coincidiendo con el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles.