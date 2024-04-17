Efecto Doppler en Canal Connect desde los Teatros del Canal

La cuarta edición de Canal Connect explora el término Freakshow a través de la tecnología y el arte. Los llamados espectáculos de variedades, que fueron exitosos en el Siglo XIX, regresan a la programación de este año de Teatros del Canal. En este caso, los monstruos no son solo literales, sino que también apelan a los miedos contemporáneos de un mundo acelerado y complejo.

El equipo de Efecto Doppler realizará el miércoles 24 un programa especial desde los Teatro del Canal en Madrid en la presentación de Canal Connect. En el que contarán con Joan Fontcuberta, quien recopila imágenes extremas de Internet que son interpretadas por la Inteligencia Artificial; Pilar Rosado, que junto a Fontcuberta, también experimentan con los deepfakes y la IA en Beautiful Agony; y Christina Galán, que a través de fotografías recoge un mundo artificial, utópico y perfecto. Todo esto más la música de Sole Parody, más conocida como Le Parody, quien explora un sonido único.

Os esperamos el miércoles 24 desde las 21:00 horas hasta las 22:00 con un programa y música en directo con entrada gratuita.