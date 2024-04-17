Se dice que un 23 de abril murieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Ése es el origen del Día del Libro. Pero en Radio 3 nos gusta más festejar la vida, así que queremos celebrar la de los libros conociendo mejor cómo nacen.

El martes 23, en Hoy empieza todo 2, te contamos in situ cómo se gestan los títulos que nos hacen felices. Desde una editorial, Siruela, para saber cómo se deciden las colecciones, reediciones o novedades que se lanzan. De ahí nos iremos a unos talleres de impresión, Unigraf, donde se dará cuerpo, solidez y materia al libro físico (con toda la discreción e intimidad que necesitan sus páginas antes de ser lanzadas al mercado, acuerdos de confidencialidad incluidos). El libro-objeto irá a parar después a una librería (nosotros le esperaremos en Reno), para conocer cómo se le prepara en su puesta de largo en escaparates, mostradores o columnas de exposición. Y, al fin, culminará su recorrido en la casa de un lector; entraremos en esa intimidad que es el encuentro entre un libro y su dueño, uno cualquiera, tan igual a todos nosotros y por eso tan especial, protagonista último de esa jornada del 23.

Celebra con Hoy empieza todo 2 el Día del Libro. El próximo martes la cultura nace, crece y se reproduce (ojo que en directo vamos a regalar muchos) en Radio 3.