Especial 'Café del Sur' desde la Casa de América

Con motivo del próximo 15º aniversario de Café del Sur –el programa de Radio 3 dedicado a la historia de la canción latinoamericana– nos trasladamos a la Casa de América en Madrid por un día para realizar una grabación del programa en vivo y con público.

Durante esta hora especial Dimitri Papanikas nos contará de las múltiples vidas y el extraño final de Dean Reed, el "Elvis Rojo" que a finales de los años 50 dejó los Estados Unidos, pasó por el Chile de Allende, la dictadura de Pinochet y el western a la italiana, para convertirse en una estrella del rock al otro lado del Muro de Berlín.

La emisión de este programa especial de Café del Sur se hará el domingo siguiente a la grabación (domingo 28 de abril) a las 8.00h de la mañana, el horario habitual del espacio.

El próximo lunes 22 de abril te esperamos a partir de las 19.30h en el Anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de América (acceso por Marqués del Duero, 2). Con entrada libre hasta completar aforo.