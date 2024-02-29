'Cerebros Imperfectos', el podcast que une dos mundos cerebrales distintos

Radio 3 Extra suma un nuevo contenido a su creciente lista de programas originales. Desde este jueves puedes escuchar 'Cerebros Imperfectos', un podcast que une dos mundos cerebrales distintos: un neurotípico y una mente asperger. Juntos exploran la vida desde perspectivas únicas, compartiendo anécdotas, chistes y reflexiones sobre temas profundos como la muerte o las inferencias. Sin guion, las conversaciones fluyen naturalmente, revelando la autenticidad de sus interacciones. Estas charlas espontáneas abarcan desde las sutilezas del humor hasta las complejidades de la comunicación, permitiendo a los oyentes sumergirse en las experiencias únicas que cada mente aporta al diálogo.

'Cerebos Imperfectos' está presentado por Constan Sotoca y Teresa Familiar y lo puedes escuchar en exclusiva para Radio 3 Extra. Encontrarás un nuevo podcast disponible en la app y la web de Radio 3 todos los jueves.

Primer episodio ya disponible Ya puedes escuchar completo en la app y la web de Radio 3 el primer capítulo de 'Cerebros Imperfectos' . Bajo el título 'Presentaciones Cerebrales: descubriendo las singularidades de cada mente', en este episodio inaugural exploramos las características únicas de cada mente, desde las percepciones sensoriales hasta los patrones de pensamiento. Una introducción fascinante a las singularidades que definen a un neurotípico y a una mente asperger, estableciendo las bases para una temporada de descubrimientos cerebrales. Cerebros imperfectos Cerebros imperfectos - Descubriendo las singularidades de cada mente En este episodio inaugural, exploramos las características únicas de cada mente. rne audio