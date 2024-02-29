'Cerebros Imperfectos', el podcast que une dos mundos cerebrales distintos
- Presentado por Constan Sotoca y Teresa Familiar, 'Cerebros Imperfectos' está disponible en podcast cada jueves en Radio 3 Extra
- Vuelve a ver todas las actuaciones de la XI Fiesta de Radio 3 Extra
Radio 3 Extra suma un nuevo contenido a su creciente lista de programas originales. Desde este jueves puedes escuchar 'Cerebros Imperfectos', un podcast que une dos mundos cerebrales distintos: un neurotípico y una mente asperger. Juntos exploran la vida desde perspectivas únicas, compartiendo anécdotas, chistes y reflexiones sobre temas profundos como la muerte o las inferencias. Sin guion, las conversaciones fluyen naturalmente, revelando la autenticidad de sus interacciones. Estas charlas espontáneas abarcan desde las sutilezas del humor hasta las complejidades de la comunicación, permitiendo a los oyentes sumergirse en las experiencias únicas que cada mente aporta al diálogo.
'Cerebos Imperfectos' está presentado por Constan Sotoca y Teresa Familiar y lo puedes escuchar en exclusiva para Radio 3 Extra. Encontrarás un nuevo podcast disponible en la app y la web de Radio 3 todos los jueves.
Primer episodio ya disponible
Ya puedes escuchar completo en la app y la web de Radio 3 el primer capítulo de 'Cerebros Imperfectos' . Bajo el título 'Presentaciones Cerebrales: descubriendo las singularidades de cada mente', en este episodio inaugural exploramos las características únicas de cada mente, desde las percepciones sensoriales hasta los patrones de pensamiento. Una introducción fascinante a las singularidades que definen a un neurotípico y a una mente asperger, estableciendo las bases para una temporada de descubrimientos cerebrales.
Conocimiento contra los mitos
Bajo el paraguas de la autenticidad, este podcast busca desmitificar conceptos preconcebidos sobre la neurodivergencia y la neurotipicidad. 'Cerebros Imperfectos' celebra la diversidad cerebral y fomenta una comprensión más profunda de las diferentes formas en que experimentamos la vida. Cada episodio no solo presenta una oportunidad para explorar un tema específico, sino que también se enriquece con recomendaciones de películas y libros relacionados. Estas sugerencias actúan como ventanas a mundos narrativos que complementan y amplían las conversaciones, proporcionando a los oyentes una experiencia enriquecedora que va más allá del podcast mismo. Así, “Cerebros Imperfectos” se erige como un espacio de conexión y aprendizaje, donde la autenticidad y la diversidad de pensamiento se celebran con cada episodio.