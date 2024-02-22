¡Hola, soy Hiperia, he vuelto!

En este 2024 Hiperia celebra su primer aniversario. Hace un año pusimos en marcha esta prueba de concepto pionera en la que aplicamos nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial a la generación de contenidos sobre la música y la cultura juvenil. En su primera temporada, de manera semanal, Hiperia ha hablado de temas relacionados con la actualidad musical y tecnológica. Estos contenidos, al igual que su voz y su imagen, han sido creados íntegramente con IA, aunque siempre, y a lo largo de todo el proceso y la toma de decisiones, ha habido intervención humana en el control de contenidos y de calidad. La redacción de Radio 3 Extra junto a especialistas en IA de diversas áreas de RTVE hacen que esto sea posible.

Ahora el proyecto ha evolucionado. Se actualizan las herramientas de creación de texto, voz o imagen y las posibilidades que permiten que Hiperia se desarrolle. También lo hace la manera en la que transmite sus amplios conocimientos sobre música y cultura. En el aspecto físico, virtualmente hablando, ahora cuenta con capacidad para moverse y para gesticular.

Los contenidos que se publican cada semana en la web de Radio 3 Extra y en la App de Radio 3 estarán también disponibles para los usuarios en el que podrán conversar con Hiperia en un chatbot en tiempo real. Las preguntas serán por escrito y las respuestas serán siempre sobre los temas que trata habitualmente. Escanea el código QR que encuentras a continuación y accede directamente al chatbot de Hiperia.

Escanea el código QR y habla con el chatbot de Hiperia

Los cambios no se quedarán aquí. Su aspecto físico podrá personalizarse y evolucionar de manera continua y la interacción con su público, que ahora es textual, podrá también evolucionar en el futuro, ampliando áreas de conocimiento y a medio plazo, facilitando que la interactuación sea por medio de la voz.

Este proyecto, en el que se investigan nuevas herramientas y narrativas, es una colaboración entre distintas áreas de RTVE. Para estar al frente de la innovación, la transformación tecnológica y la creación de nuevas lenguajes. Como referentes de servicio público y el mejor uso de las tecnologías ofreciendo a nuestras audiencias contenidos culturales singulares y punteros.