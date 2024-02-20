Territorio 9 desde el Salón de Cómic de Valencia

El sábado 2 y el domingo 3 de marzo estaremos en directo desde el Salón de Cómic de Valencia. De 16:00 a 17:00 de la tarde sonaremos desde el escenario de Creadores de Contenido del salón.

Charlaremos con algunos de los autores más importantes del momento, como Paco Roca o Isaac Sánchez, conoceremos las realidades de la industria del cómic en Valencia con alguna de las editoriales de la región y tendremos muchas sorpresas.

Además, si te pasas a saludarnos tendrás esperándote regalitos del programa, puntos de libro diseñados por Carla Berrocal y chapas exclusivas del programa. ¡Vente y tráete tus tebeos favoritos!.