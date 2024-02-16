The Imperial Surfers presentan su nuevo disco en 'El Sótano'

El martes 20 de febrero a las 20.00h montaremos un guateque en El Sótano de Radio 3.

The Imperial Surfers, la mejor banda de frat rock’n’roll de Europa, presentará con una actuación en directo su nuevo álbum, The Imperial Surfers meet The Hunkie Dories (Soundflat Records), un disco en el que los madrileños vuelven a reivindicar el rock’n’roll por su lado más lúdico, bailable y divertido a ritmo de surf, beat, instrumentales saxofónicos y garaje yeyé.

Te invitamos a mover los botines con los Imperial Surfers en directo presentando su nuevo disco. Sintoniza este martes 20 de febrero a las 20.00h de la tarde.

Porque estas cosas solo pasan… en El Sótano de Radio 3.