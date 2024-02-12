Tangerine Flavour y Susan Santos en 'Como lo oyes'

Radio 3 te invita a asistir a una edición especial del programa Como lo oyes en directo desde el centro de Madrid. El jueves 15 de febrero entre las 14.00h y las 15.00h estaremos frente al Templo de Debod con las entrevistas y actuaciones de la cantante-compositora y guitarrista Susan Santos, cuyo nuevo álbum se titula Sonora, y el cuarteto madrileño Tangerine Flavour, que se han atrevido con un álbum doble, tercero de su cuenta, Space Cowboy.

También hablaremos con Xavier Losada, compositor, teclista, a punto de sacar nuevo disco, y también fundador de Bee Beer, el espacio desde el que celebraremos este especial Como lo oyes.

Escúchalo en Radio 3 o vente a vernos el 15 de febrero a las 14.00h.